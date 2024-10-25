Атака "Шахедов": во Львовской области работает ПВО

Во Львовской области в ночь на 25 октября началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом был зафиксирован ударный беспилотник противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого .

Об угрозе "Шахедов" для Львовской области было объявлено около половины третьего ночи.

Впоследствии стало известно о боевой работе по отражению воздушной атаки противника в этом регионе.

"Вражеский "Шахед" уже в воздушном пространстве Львовской области. ПВО работает", - говорится в заявлении главы ОВА в Telegram в 02.43.

Кроме того, чиновник призвал жителей области оставаться в безопасных местах и в укрытиях, а также "не игнорировать сообщения о повышенной опасности".

Атака "Шахедов" в ночь на 25 октября

Ранее сообщалось, что вчера вечером был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камыкадзе по территории Украины. Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Добавим, что сигнал об угрозе воздушных атак звучал также в столице. Кроме того, в Киеве были слышны взрывы из-за БПЛА врага.

Также мы писали о работе ПВО в Киевской области, в небе над которой были зафиксированы ударные беспилотники противника.