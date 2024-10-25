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У Києві знову оголосили тривогу через повітряну атаку

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників противника. Це сталося вже вдруге протягом цієї ночі, 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Сигнал про загрозу повітряної атаки залунав у столиці близько 03.10.

Мешканців Києва закликали негайно перейти до безпечних місць, та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Нічна "Шахедна" атака

Нагадаємо, вчора ввечері, 24 жовтня, у Повітряних силах зафіксували запуск російськими загарбниками групи ударних безпілотників у бік України. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, сигнал про загрозу повітряних атак лунав також у столиці. Це сталося майже опівночі. Також ми повідомляли, що у Києві було чути вибухи на тлі атаки із застосуванням БПЛА.

Відбій тривоги у столиці був оголошений о 01.26.

Крім того, повідомлялося також про роботу ППО у Київській області, у небі над якою були зафіксовані ударні безпілотники противника.

А пізніше стало відомо про відбиття дронової атаки у Львівській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївПовітряна тривогаАтака дронів