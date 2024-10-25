У Києві знову оголосили тривогу через повітряну атаку

Сигнал про загрозу повітряної атаки залунав у столиці близько 03.10.

Мешканців Києва закликали негайно перейти до безпечних місць, та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Нічна "Шахедна" атака

Нагадаємо, вчора ввечері, 24 жовтня, у Повітряних силах зафіксували запуск російськими загарбниками групи ударних безпілотників у бік України. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, сигнал про загрозу повітряних атак лунав також у столиці. Це сталося майже опівночі. Також ми повідомляли, що у Києві було чути вибухи на тлі атаки із застосуванням БПЛА.

Відбій тривоги у столиці був оголошений о 01.26.

Крім того, повідомлялося також про роботу ППО у Київській області, у небі над якою були зафіксовані ударні безпілотники противника.

А пізніше стало відомо про відбиття дронової атаки у Львівській області.