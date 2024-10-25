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В Киевской области обнаружены "Шахеды", работает ПВО

Пятница 25 октября 2024 00:49
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В Киевской области обнаружены "Шахеды", работает ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО по вражеским БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области обнаружены российские ударные дроны типа "Шахед". Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Жителям советуют находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ночная атака бесплодников

Накануне вечером в 23:00 российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи воздушная тревога из-за приближения дронов также была объявлена в Киеве.

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