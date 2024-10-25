В Киевской области обнаружены "Шахеды", работает ПВО

Жителям советуют находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Ночная атака бесплодников

Накануне вечером в 23:00 российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи воздушная тревога из-за приближения дронов также была объявлена в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.