В Киеве снова объявили тревогу из-за воздушной атаки
В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников противника. Это произошло уже во второй раз за эту ночь, 25 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Сигнал об угрозе воздушной атаки раздался в столице около 03:10.
Жителей Киева призвали немедленно перейти в безопасные места и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Ночная "Шахедная" атака
Напомним, вчера вечером, 24 октября, в Воздушных силах зафиксировали запуск российскими оккупантами группы ударных беспилотников в сторону Украины. Из-за угрозы атак "Шахедов" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Отметим, сигнал об угрозе воздушных атак звучал также в столице. Это произошло почти в полночь. Также мы сообщали, что в Киеве были слышны взрывы на фоне атаки с применением БПЛА.
Отбой тревоги в столице был объявлен в 01:26.
Кроме того, сообщалось также о работе ПВО в Киевской области, в небе над которой были зафиксированы ударные беспилотники противника.
А позже стало известно об отражении дроновой атаки во Львовской области.
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