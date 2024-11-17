В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Сигнал об угрозе вражеских воздушных атак раздался в столице около 05.38.

Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям и не покидать безопасные места до отбоя тревоги.

Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что тревога связана с угрозой БПЛА врага для столицы.

Добавим, что в Воздушных силах информировали о фиксации движения "Шахеда" в направлении Киева.

Российский удар БПЛА по Украине

Напомним, вечером 16 ноября росармия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи стало известно о работе сил ПВО по вражеским БПЛА в Киевской области.

Позже в Киеве были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки, в столице велась боевая работа по сбитию "Шахедов".

Кроме того, взрывы прогремели в Николаеве, где также продолжалась работа ПВО через дроны-камикаде захватчиков.