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В Киевской области силы ПВО сбивают российские дроны

Суббота 16 ноября 2024 23:45
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В Киевской области силы ПВО сбивают российские дроны Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области поздно вечером 16 ноября были зафиксированы российские дроны-камикадзе. Была начата работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

О боевой работе защитников неба в Киевской области стало известно в 23:37.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - передали в администрации.

Кроме того, в КОВА призвали местных жителей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги. А также напомнили о важности соблюдать информ-тишину.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в заявлении КОВА в Telegram.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 16 ноября, в Воздушных силах рассказали о запуске российскими оккупантами ударных беспилотников по территории Украины для очередной атаки.

Из-за угрозы вражеских ударов с применением "Шахедов" в ряде областей Украины была объявлена ​​тревога.

Добавим, по данным Associated Press, в РФ на секретном заводе инженеры начали выпускать термобарические беспилотники и дроны-приманки в рамках операции "Ложная цель". Эти БПЛА предназначены для того, чтобы подавлять противовоздушную оборону Украины.

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Киевская область ПВО Атака дронов
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