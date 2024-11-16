В Киевской области силы ПВО сбивают российские дроны

В Киевской области поздно вечером 16 ноября были зафиксированы российские дроны-камикадзе. Была начата работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию ( КОВА ).

О боевой работе защитников неба в Киевской области стало известно в 23:37.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - передали в администрации.

Кроме того, в КОВА призвали местных жителей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги. А также напомнили о важности соблюдать информ-тишину.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в заявлении КОВА в Telegram.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 16 ноября, в Воздушных силах рассказали о запуске российскими оккупантами ударных беспилотников по территории Украины для очередной атаки.

Из-за угрозы вражеских ударов с применением "Шахедов" в ряде областей Украины была объявлена ​​тревога.