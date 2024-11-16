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Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": в каких областях угроза ударов

Суббота 16 ноября 2024 23:13
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Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": в каких областях угроза ударов Фото: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики вечером 16 ноября запустили несколько групп дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки по Украине. В ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы ударов "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных, ближе к одиннадцати часам вечера вражеские ударные беспилотники фиксировались на границе Черкасской и Киевской областей, и БПЛА противника двигались на юго-запад.

Кроме того, российский ударный беспилотник был замечен на севере Полтавской области, и направлялся в сторону Черкасской области.

А до этого дроны-камикадзе врага фиксировались в Сумской области. Также военные сообщали о группе беспилотников противника на севере Полтавской области.

На данный момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Оккупанты атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: в каких областях угроза ударов

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские оккупанты при воздушной атаке по Украине применили для ударов 83 дрона и ракету С-300. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 53 вражеских беспилотника.

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны 30 российских БПЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины.

Добавим, что во время дроновой атаки противника в ночь на 16 ноября в Киеве и области звучали взрывы - в столице и в столичном регионе работали силы ПВО. Позже стало известно, что обломки упавших дронов повредили жилое здание в Оболонском районе Киева.

Также сообщалось, что в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито до 10 ударных беспилотников оккупантов.

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