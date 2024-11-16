Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": в каких областях угроза ударов

Российские захватчики вечером 16 ноября запустили несколько групп дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки по Украине. В ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы ударов "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных, ближе к одиннадцати часам вечера вражеские ударные беспилотники фиксировались на границе Черкасской и Киевской областей, и БПЛА противника двигались на юго-запад.

Кроме того, российский ударный беспилотник был замечен на севере Полтавской области, и направлялся в сторону Черкасской области.

А до этого дроны-камикадзе врага фиксировались в Сумской области. Также военные сообщали о группе беспилотников противника на севере Полтавской области.

На данный момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так: