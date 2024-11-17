В Николаеве раздались взрывы, в сторону города двигались "Шахеды"

В районе города Николаев в ночь на 17 ноября прогремели взрывы. Перед этим фиксировалось движение ударных беспилотников противника в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Взрывы в районе Николаева были слышны около 04.40.

При этом несколько минут до этого в Воздушных силах информировали о группе "Шахедов", которые двигались в сторону этого города.

"В Николаеве были слышны взрывы. Воздушные силы пишут об угрозе дронов-камикадзе для города. Воздушная тревога продолжается!" - написал мэр Николаева в сети.

Обновлено: новые взрывы

Около пяти часов утра в Николаеве раздались еще взрывы

Мэр города отметил, что угроза из-за дронов-камикадзе врага продолжается.

Так, в Воздушных силах сообщали, что новые "Шахеды" продолжают движение на Николаев.

Между тем корреспондент РБК-Украина отмечает, что взрывы в Николаеве были довольно громкими, и ведется работа ППО, вражеские ударные беспилотники сбивают над городом.

Обновлено: в Николаеве возможны "прилеты"

Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал в своем Telegram о вызовах экстренных служб на фоне сообщений о взрывах в Николаеве.

Чиновник отметил, что "оказывается помощь".

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 16 ноября росармия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи стало известно о работе сил ПВО по вражеским БПЛА в Киевской области.

Позже в Киеве были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки, в столице велась боевая работа по сбитию "Шахедов".