У Києві знову оголосили повітряну тривогу

Сигнал щодо загрози ворожих повітряних атак залунав у столиці близько 05.38.

Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів, та не залишати безпечних місць до відбою тривоги.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що тривога пов'язана із загрозою БПЛА ворога для столиці.

Додамо, що у Повітряних силах інформували про фіксацію руху "Шахеда" у напрямку Києва.

Російський удар БПЛА по Україні

Нагадаємо, ввечері 16 листопада росармія запустила в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Близько півночі стало відомо про роботу сил ППО по ворожих БПЛА у Київській області.

Пізніше в Києві були чутні вибухи на тлі російської повітряної атаки, у столиці велася бойова робота зі збиття "Шахедів".

Крім того, вибухи пролунали у Миколаєві, де також тривала робота ППО через дрони-камікаде загарбників.