В Киеве снова объявили воздушную тревогу
В Киеве ранним утром 17 ноября объявили воздушную тревогу. Это произошло уже во второй раз с начала суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сигнал об угрозе вражеских воздушных атак раздался в столице около 05.38.
Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям и не покидать безопасные места до отбоя тревоги.
Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что тревога связана с угрозой БПЛА врага для столицы.
Добавим, что в Воздушных силах информировали о фиксации движения "Шахеда" в направлении Киева.
Российский удар БПЛА по Украине
Напомним, вечером 16 ноября росармия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Около полуночи стало известно о работе сил ПВО по вражеским БПЛА в Киевской области.
Позже в Киеве были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки, в столице велась боевая работа по сбитию "Шахедов".
Кроме того, взрывы прогремели в Николаеве, где также продолжалась работа ПВО через дроны-камикаде захватчиков.
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