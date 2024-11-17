ua en ru
Вс, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Киев, Воскресенье 17 ноября 2024 05:46
UA EN RU
В Киеве снова объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ранним утром 17 ноября объявили воздушную тревогу. Это произошло уже во второй раз с начала суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал об угрозе вражеских воздушных атак раздался в столице около 05.38.

Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям и не покидать безопасные места до отбоя тревоги.

Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что тревога связана с угрозой БПЛА врага для столицы.

Добавим, что в Воздушных силах информировали о фиксации движения "Шахеда" в направлении Киева.

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Российский удар БПЛА по Украине

Напомним, вечером 16 ноября росармия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи стало известно о работе сил ПВО по вражеским БПЛА в Киевской области.

Позже в Киеве были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки, в столице велась боевая работа по сбитию "Шахедов".

Кроме того, взрывы прогремели в Николаеве, где также продолжалась работа ПВО через дроны-камикаде захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушная тревога
NEWS
КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига
КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу