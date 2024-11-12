В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что известно
Утром, 12 ноября, в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Их причиной снова стали дроны россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).
Сигнал воздушной тревоги в Киеве раздался в 07:09. Мониторинговые каналы писали, что в город летят российские ударные беспилотники. Через несколько минут в КМВА подтвердили информацию.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.
Обновлено в 07:27
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Где объявили тревогу
По состоянию на 07:16, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В то же время темно-красным цветом много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым.
Атака РФ на Киевскую область и Киев
Напомним, с наступлением новых суток, 12 ноября, примерно в 00:07 в Киевской области были слышны взрывы. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе были зафиксированы вражеские дроны, и по ним работают силы противовоздушной обороны.
Позже, в 01:26, в столице Украины объявили воздушную тревогу. В КГВА тогда уточнили, что ее причиной стали вражеские беспилотники. Спустя практически час, в 02:07 в столице прозвучали взрывы. О последствиях вражеских атак сообщений не было.
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