В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что известно

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)

Утром, 12 ноября, в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Их причиной снова стали дроны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Сигнал воздушной тревоги в Киеве раздался в 07:09. Мониторинговые каналы писали, что в город летят российские ударные беспилотники. Через несколько минут в КМВА подтвердили информацию. "Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - написал Сергей Попко, начальник КГВА. Обновлено в 07:27 В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Где объявили тревогу По состоянию на 07:16, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В то же время темно-красным цветом много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым.