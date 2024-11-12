В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

В ночь на 12 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Сигнал воздушной тревоги в столице был слышен в 01:18. Через несколько минут в КМВА объяснили, что она связана с угрозой применения вражеских дронов.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим в Воздушных силах предупредили ВСУ, что атака "Шахедов" по Украине продолжается.

В частности, по состоянию на 01:11 новые группы БпЛА залетают из Курской и Белгородской областей в Сумскую, а затем продолжают движение на Полтавскую, Черниговскую и Киевскую.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:25 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время, уже много месяцев темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым.