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В Киевской области слышны взрывы, работает ПВО

Вторник 12 ноября 2024 00:19
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В Киевской области слышны взрывы, работает ПВО Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 ноября в Киевской области слышны взрывы. В регионе работают силы ПВО по вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:07.

Кроме того, украинцев призвали находиться в укрытиях отбоя тревоги, а также соблюдать информационную тишину. В частности, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Обновлено в 00:24

В Воздушных ВСУ обновили информацию о вражеских дронов и сообщили, что БпЛА на юге Черниговской области движутся в направлении Киевской.

Кроме того, "Шахед" с севера Черниговской области летит через Беларусь в направлении Припяти на севере Киевской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:19 сигнал воздушной тревоги продолжает в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Также темно-красным цветом много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный полуостров Крым.

В Киевской области слышны взрывы, работает ПВО

Напомним, что из-за угрозы применения вражеских дронов вечером в понедельник, 11 ноября, была объявлена воздушная тревога в Киеве.

Военные сообщали, что враг запустил дрон направлении столицы, а параллельно силы ПВО работали в Киевской и других областях.

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