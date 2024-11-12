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В Киеве было слышно взрывы

Вторник 12 ноября 2024 02:13
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В Киеве было слышно взрывы Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 ноября в Киеве были слышны взрывы. Перед этим в столице объявили тревогу, поскольку была угроза применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Киеве прогремели взрывы, вероятно, за пределами города, информируют корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 02:07.

Информацию про как минимум один взрыв подтвердил и собственный корреспондент.

Отметим, что менее часа назад, начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, предупредил, что для Киева существует угроза применения вражеских дронов. В связи с этим он призвал киевлян перейти в укрытие.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:13 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Тем временем много месяцев Луганская область и оккупированный Крым обозначены темно-красным цветом.

В Киеве было слышно взрывы

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