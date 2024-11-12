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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: що відомо

Вівторок 12 листопада 2024 07:16
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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: що відомо Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 12 листопада, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Їх причиною знову стали дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 07:09. Моніторингові канали писали, що на місто летять російські ударні безпілотники. Через декілька хвилин, у КМВА підтвердили інформацію.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено о 07:27

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:16, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях. Водночас темно-червоним кольором багато місяців позначено Луганську область та окупований півострів Крим.

У Києві знову оголосили повітряну тривогу: що відомо

Атака РФ на Київську область і Київ

Нагадаємо, з настанням нової доби, 12 листопада, приблизно о 00:07 у Київській області було чути вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні було зафіксовано ворожі дрони, і по них працюють сили протиповітряної оборони.

Пізніше, о 01:26, у столиці України оголосили повітряну тривогу. У КМВА тоді уточнили, що її причиною стали ворожі безпілотники. Майже через годину, о 02:07 у столиці пролунали вибухи. Про наслідки ворожих атак повідомлень не було.

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