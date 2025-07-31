В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в третий раз за ночь 31 июля. Есть угроза применения врагом баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога снова прозвучала в Киеве в 05:35. Также "покраснели" Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Житомирская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская области.

Обстрел Киева

Стоит отметить, что первая воздушная тревога была объявлена в Киеве еще вечером 30 июля и длилась более 4 часов. Россияне атаковали столицу Украины дронами. Больше всего повреждений зафиксировали в Соломенском районе.

Больше о последствиях дроновой атаки на Киев - узнайте по ссылке.

Вторую за ночь тревогу в Киеве объявили в 04:29 из-за угрозы ракет. Как позже выяснилось, оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Есть попадание в жилую застройку.