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У Києві знову оголошена повітряна тривога

Київ, Четвер 31 липня 2025 05:45
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У Києві знову оголошена повітряна тривога Фото: у Києві третє повітряна тривога за ніч (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога в Києві була оголошена втретє за ніч 31 липня. Є загроза застосування ворогом балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Повітряна тривога знову пролунала у Києві о 05:35. Також "почервоніли" Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - попередили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 5:40
У Києві знову оголошена повітряна тривога

Оновлено. Станом на 05:53 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Обстріл Києва

Варто зазначити, що перша повітряна тривога була оголошена в Києві ще ввечері 30 липня і тривала понад 4 години. Росіяни атакували столицю України дронами. Найбільше пошкоджень зафіксували у Солом'янському районі.

Більше про наслідки дронової атаки на Київ - дізнайтеся за посиланням.

Другу за ніч тривогу у Києві оголосили о 04:29 через загрозу ракет. Як пізніше з'ясувалося, окупанти завдали ракетного удару по місту. Є влучання у житлову забудову.

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