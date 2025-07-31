У Києві знову оголошена повітряна тривога
Повітряна тривога в Києві була оголошена втретє за ніч 31 липня. Є загроза застосування ворогом балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Повітряна тривога знову пролунала у Києві о 05:35. Також "почервоніли" Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - попередили Повітряні сили ЗСУ.
Карта повітряних тривог станом на 5:40
Оновлено. Станом на 05:53 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Обстріл Києва
Варто зазначити, що перша повітряна тривога була оголошена в Києві ще ввечері 30 липня і тривала понад 4 години. Росіяни атакували столицю України дронами. Найбільше пошкоджень зафіксували у Солом'янському районі.
Більше про наслідки дронової атаки на Київ - дізнайтеся за посиланням.
Другу за ніч тривогу у Києві оголосили о 04:29 через загрозу ракет. Як пізніше з'ясувалося, окупанти завдали ракетного удару по місту. Є влучання у житлову забудову.