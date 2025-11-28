ua en ru
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: зафиксирован пуск "Кинжалов"

Украина, Пятница 28 ноября 2025 18:53
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: зафиксирован пуск "Кинжалов" Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вечером 28 ноября в Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных Сил Украины.

Тревога была объявлена из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Аэробаллистические ракеты "Кинжал" - это серьезная угроза для критической инфраструктуры Украины и населенных пунктов.

По состоянию на 18:49 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, из-за ракетной опасности сигнал сейчас по всей территории Украины.

В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: зафиксирован пуск &quot;Кинжалов&quot;

В 18:54 Воздушные Силы Украины сообщили о первой скоростной цели направленной на Киев, а уже в 18:55 ее курс изменился на территорию Киевской и Житомирской областей.

В 18:56 сообщили о еще двух скоростных целях на Черниговщине.

Обновление на 19:05

18:56 - еще две скоростные цели зафиксированы на Черниговщине, движутся в направлении Киевской и Житомирской областей.

18:57 - одна из целей продолжает движение на Хмельнитчину, а жителей Староконстантинова призывают идти в укрытие.

18:59 - ракета "Кинжал" на Житомирщине направлена курсом на Староконстантинов.

Последние тревоги в Украине из-за МиГ-31К

В течение ноября 2025 года в Украине несколько раз объявляли воздушные тревоги из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Эти события подчеркивают постоянную угрозу со стороны российской авиации.

Так, последняя серия тревог произошла 24 ноября. Воздушные силы Украины зафиксировали подъем МиГ-31К, которые несли ракеты "Кинжал". Была объявлена воздушная тревога по всей стране.

Кроме того, ночью 10 ноября объявляли ракетную опасность. Взлет МиГ-31К был зафиксирован, а скоростные цели двигались в направлении Киева и Староконстантинова.

