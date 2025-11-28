В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: зафиксирован пуск "Кинжалов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных Сил Украины.

Тревога была объявлена из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Аэробаллистические ракеты "Кинжал" - это серьезная угроза для критической инфраструктуры Украины и населенных пунктов.

По состоянию на 18:49 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, из-за ракетной опасности сигнал сейчас по всей территории Украины.

В 18:54 Воздушные Силы Украины сообщили о первой скоростной цели направленной на Киев, а уже в 18:55 ее курс изменился на территорию Киевской и Житомирской областей.

В 18:56 сообщили о еще двух скоростных целях на Черниговщине.

Обновление на 19:05

18:56 - еще две скоростные цели зафиксированы на Черниговщине, движутся в направлении Киевской и Житомирской областей.

18:57 - одна из целей продолжает движение на Хмельнитчину, а жителей Староконстантинова призывают идти в укрытие.

18:59 - ракета "Кинжал" на Житомирщине направлена курсом на Староконстантинов.