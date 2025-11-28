В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: зафиксирован пуск "Кинжалов"
Вечером 28 ноября в Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных Сил Украины.
Тревога была объявлена из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".
Аэробаллистические ракеты "Кинжал" - это серьезная угроза для критической инфраструктуры Украины и населенных пунктов.
По состоянию на 18:49 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, из-за ракетной опасности сигнал сейчас по всей территории Украины.
В 18:54 Воздушные Силы Украины сообщили о первой скоростной цели направленной на Киев, а уже в 18:55 ее курс изменился на территорию Киевской и Житомирской областей.
В 18:56 сообщили о еще двух скоростных целях на Черниговщине.
Обновление на 19:05
18:56 - еще две скоростные цели зафиксированы на Черниговщине, движутся в направлении Киевской и Житомирской областей.
18:57 - одна из целей продолжает движение на Хмельнитчину, а жителей Староконстантинова призывают идти в укрытие.
18:59 - ракета "Кинжал" на Житомирщине направлена курсом на Староконстантинов.
Последние тревоги в Украине из-за МиГ-31К
В течение ноября 2025 года в Украине несколько раз объявляли воздушные тревоги из-за взлета российских самолетов МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Эти события подчеркивают постоянную угрозу со стороны российской авиации.
Так, последняя серия тревог произошла 24 ноября. Воздушные силы Украины зафиксировали подъем МиГ-31К, которые несли ракеты "Кинжал". Была объявлена воздушная тревога по всей стране.
Кроме того, ночью 10 ноября объявляли ракетную опасность. Взлет МиГ-31К был зафиксирован, а скоростные цели двигались в направлении Киева и Староконстантинова.