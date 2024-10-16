Первый украинец в космосе, и это не Каденюк. Интересные факты о космонавте, чье имя было малоизвестно

Задолго до полета Леонида Каденюка в космос у Украины уже был свой первый космонавт. Его имя оставалось менее известным, однако он стал первопроходцем космических исследований, открыв путь для будущих украинских героев на орбите.

Кто действительно стал первым украинцем в космосе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Украинский интерес.

Попал в первый отряд космонавтов

Первым известным космонавтом именно независимой Украины действительно был Леонид Каденюк. Однако первым украинским космонавтом в истории человечества стал Павел Попович, совершивший полет в космос 12 августа 1962 года.

Павел Романович Попович родился 5 октября 1930 года в Узине возле Белой Церкви. Он получил образование в ремесленном училище Белой Церкви, учился в Магнитогорском индустриальном техникуме и аэроклубе, после чего окончил Качинское военно-авиационное училище и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского в Москве.

Свою службу начал в строевых частях военно-воздушных сил. 7 марта 1960 года, после строгого отбора, его отнесли к первому отряду космонавтов СССР. Из примерно 3500 кандидатов в этот элитный отряд попали только 20 мужчин.

После интенсивной подготовки в отряде космонавтов Павел Попович блестяще сдал экзамен для полета в космос, получив "отлично" вместе с еще тремя космонавтами. Однако первым отправился в космос Юрий Гагарин, россиянин.

Следующим стал Герман Титов, но его имя считали не совсем подходящим для первого космонавта "страны рабочих и крестьян".

Только через год после полета Титова настал черед Андреяна Николаева, чуваша, и Павла Поповича, украинца. Такую последовательность полетов поддерживал Сергей Королев, главный конструктор космических кораблей, говоривший:

"Первыми полетят Гагарин и Титов, а вы, ребята, будете символизировать дружбу народов - украинец и чуваш".

Четверка первых советских космонавтов: Юрий Гагарин, Андриан Николаев, Павел Попович(4), Герман Титов. (фото: nkau.gov.ua)

Первый полет в космос украинца

11 августа 1962 года с космодрома Байконур стартовал Андриан Николаев на корабле "Восток-3" с позывным "Соколом". Через сутки, 12 августа, к нему присоединился Павел Попович, на борту "Восток-4" (позывной "Беркут") стал четвертым космонавтом Советского Союза и восьмым в мире, совершившим полет в космос.

Этот полет стал историческим, ведь впервые одновременно были запущены два пилотируемых корабля, а также это был первый многосуточный полет в истории космонавтики.

Николаев и Попович провели эксперименты по радиосвязи между кораблями, сближаясь на расстояние 5-6 км и фотографируя друг друга. Они провели ряд научных, технических и медико-биологических исследований.

Попович также использовал систему ручного управления для ориентации корабля в пространстве, в отличие от Гагарина, чей полет на Востоке-1 проходил в автоматическом режиме.

Находясь на орбите, Павел Попович спел известную песню Михаила Петренко "Смотрю я на небо, да и думаю...", впервые принеся мелодичный украинский язык в космос. Попович вспоминал, что немного изменил слова песни, поя: "…вот я сокол, и вот я летаю!".

"Во время полета часто думал об Украине, мой родной Узин, тополя вдоль дороги, ивы над Россией, дом, где вырос, родных и друзей. Очень хотелось вернуться домой…", - рассказывал Павел.

Первый космический полет украинца длился 2 дня, 22 часа и 57 минут. После его завершения Павел Попович получил звание Героя Советского Союза, а также был удостоен звания Героя Труда Демократической Республики Вьетнам. Ему организовали торжественные встречи в Москве, Киеве и Узине.

"Я первый советский космонавт из Украины!" - произнес с гордостью Павел, докладывая Хрущеву о своем полете.

Павел Попович во время первого полета в космос (фото: nkau.gov.ua)

Второй полет

Второй раз Павел Попович полетел в космос с 3 по 19 июля 1974 года, выступая командиром экипажа космического корабля "Союз-14". Он осуществил стыковку с научной станцией "Салют-3", находившейся на орбите.

В ходе миссии он исследовал геолого-морфологические объекты на поверхности Земли, атмосферные явления и физические характеристики космического пространства, а также проводил медицинско-биологические исследования, изучая влияние условий космического полета на организм человека и определяя оптимальные режимы работы на борту станции.

Этот полет длился 15 суток, 17 часов, 30 минут и 28 секунд, после чего Попович получил свою вторую "Золотую Звезду" Героя Советского Союза.

Хотя Павел Попович был членом коммунистической партии с 1957 года, он утверждал, что полеты в космос углубили его религиозное мировосприятие.

"Я крещен, и пребывание в космосе лишь укрепило мою веру в Бога. Мы имели возможность собственными глазами наблюдать макрокосм. Когда смотришь на Землю с высоты, она выглядит как маленькая точка, и ты осознаешь, насколько далеко от нее удалился... Ощущение твоей незначительности и величия окружающего пространства убеждают: кое-кто называет это Богом, другие - центром миротворчества, третьи - небесным умом. Главное, что существует высшая сила, которая превосходит нас и является непостижимой. То есть, Бог есть, он все видит, а то, что происходит на Земле, происходит по Его воле, ведь мы забыли о Нем и перестали Его уважать", - говорил Попович.

Жизнь после космоса

В 1976 году Павел Попович получил звание генерал-майора авиации. Он также написал несколько автобиографических книг, среди которых "Вылетаю утром", "Не могло быть иначе!" и "Испытания космосом и Землей".

После распада СССР он возглавлял Академию энергоинформационных наук, Уфологическую ассоциацию СНГ и Украинский союз космонавтов. К концу своей жизни он с гордостью относился к своему украинскому происхождению и к чести, выпавшей ему.

"Если внимательно проанализировать, у космонавтики есть корни в Украине. Только посмотрите на фигуры: Кибальчич, Кондратюк, Королев, Челомей, Янгель, Глушко… Украинцы внесли огромный вклад в развитие мировой космонавтики. И я украинец, к тому же первый украинский космонавт горжусь этим", - заявил Павел в интервью украинскому журналу "Авиация и Время" в 2001 году.

Павел Романович Попович скончался 30 сентября 2009 года в поселке Гурзуф (Автономная Республика Крым). Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.