В Киеве могут разрешить движение по зеленой ветке метро во время тревоги, - источники

Киев, Суббота 01 ноября 2025 10:50
UA EN RU
В Киеве могут разрешить движение по зеленой ветке метро во время тревоги, - источники Иллюстративное фото: в Киеве могут разрешить движение по зеленой ветке метро во время тревоги (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

В Киеве могут разрешить движение по зеленой ветке метро во время воздушной тревоги. Речь о Сырецко-Печерской линии, в частности об участке в районе станций "Выдубичи" - "Славутич", который проходит над Днепром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Такое решение готовится на уровне столичной власти и Совета обороны города. Отмечается, что это решение сейчас прорабатывается на уровне департаментов. Следующий шаг - его утверждение на уровне Совета обороны города", - сообщил источник.

Что касается так называемой красной линии - это сделать сложнее, учитывая протяженность пути над землей, говорят источники.

Движение транспорта в Киеве

Напомним, что Киев был единственным городом Украины, где во время объявления воздушной тревоги останавливали движение общественного транспорта. Однако с 21 марта этого года общественный транспорт Киева, как коммунальный, так и частный, начал работать по новым правилам.

Стоит заметить, что в Киеве во время сигнала воздушной тревоги ограничивается работа метрополитена. В частности, поезда прекращают движение по наземной части транспорта.

Обычно по красной ветке метро поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и наоборот. А вот по зеленой ветке - от станции "Выдубичи" до станции "Сырец", и от станции "Славутич" до станции "Красный Хутор".

Также в столице открыли движение по Южному мосту с левого на правый берег Днепра, тогда как проезд с правого на левый пока остается ограниченным. Однако недавно стало известно, что с 20 октября движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег Днепра будет ограничено во время объявления воздушной тревоги.

