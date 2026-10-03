Осинтеры установили "отца" реактивного "Шахеда"
Команда OSINT-канала Еvocation.info установила имя россиянина, расхваливавшего перед российским диктатором Владимиром Путиным реактивные "Шахеды" собственного производства, пока они атаковали Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evocation.info.
Вечером 2 октября после очередного удара реактивного дрона по Южному мосту в Киеве в сети появилось видео презентации Путину так называемых "Герань-4" и "Герань-5" во время учений "Центр-2026" на полигоне "Чебаркульский".
На видео мужчина в костюме расхваливает возможности дронов, завершая свое выступление словами: "Готовы так же продолжать бить врага. Доклад окончен!".
После этого Путин пожал ему руку, а затем внезапно обнял.
Осинтерам удалось выяснить, кто был этот мужчина, а также данные о нем и его семье.
"Отцом" реактивных "Шахедов" оказался заместитель генерального директора ОЭЗ "Алабуга" (производитель "Шахедов") по работе с ключевыми партнерами Ильдар Тазутдинов.
Фото: Ильдар Тазутдинов, его жена, дочь и сын (Evocation.info)
Реактивные "Шахеды" ежедневно атакуют Украину
Напомним, в последнее время россияне начали активно атаковать Украину реактивными "Шахедами". В частности, Киев и область ежедневно атакуют десятки, а то и сотни таких дронов.
Украина разрабатывает и применяет перехватчики реактивных "Шахедов", ведь их сбивать значительно сложнее, чем обычные дроны.
В частности, вчера бойцы Lasar's Group Национальной гвардии Украины во второй раз за последние дни уничтожили российский реактивный ударный дрон "Герань-5". Для перехвата был использован украинский P1-SUN JetKiller от SkyFall.