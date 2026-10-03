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Осинтеры установили "отца" реактивного "Шахеда"

12:33 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Осинтеры установили "отца" реактивного "Шахеда" Фото: Ильдар Тазутдинов и Владимир Путин (скрин с видео)
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Команда OSINT-канала Еvocation.info установила имя россиянина, расхваливавшего перед российским диктатором Владимиром Путиным реактивные "Шахеды" собственного производства, пока они атаковали Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evocation.info.

Вечером 2 октября после очередного удара реактивного дрона по Южному мосту в Киеве в сети появилось видео презентации Путину так называемых "Герань-4" и "Герань-5" во время учений "Центр-2026" на полигоне "Чебаркульский".

На видео мужчина в костюме расхваливает возможности дронов, завершая свое выступление словами: "Готовы так же продолжать бить врага. Доклад окончен!".

После этого Путин пожал ему руку, а затем внезапно обнял.

Осинтерам удалось выяснить, кто был этот мужчина, а также данные о нем и его семье.

"Отцом" реактивных "Шахедов" оказался заместитель генерального директора ОЭЗ "Алабуга" (производитель "Шахедов") по работе с ключевыми партнерами Ильдар Тазутдинов.

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Фото: Ильдар Тазутдинов, его жена, дочь и сын (Evocation.info)

Реактивные "Шахеды" ежедневно атакуют Украину

Напомним, в последнее время россияне начали активно атаковать Украину реактивными "Шахедами". В частности, Киев и область ежедневно атакуют десятки, а то и сотни таких дронов.

Украина разрабатывает и применяет перехватчики реактивных "Шахедов", ведь их сбивать значительно сложнее, чем обычные дроны.

В частности, вчера бойцы Lasar's Group Национальной гвардии Украины во второй раз за последние дни уничтожили российский реактивный ударный дрон "Герань-5". Для перехвата был использован украинский P1-SUN JetKiller от SkyFall.

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