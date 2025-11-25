В Киеве завершили спасательные работы после массированного удара РФ

"Завершены аварийно-спасательные работы в Киеве после ночного и утреннего обстрела. Спасатели завершили работу по разбору завалов и ликвидации последствий российских ударов по столице", - отметили в ГСЧС.

Фото: россияне ударили по Киеву ракетами и дронами (t.me/dsns_kyiv)

Согласно окончательным данным, в результате атаки погибли семь человек, еще 21 - пострадал (среди пострадавших - один ребенок). Также 18 человек спасли, в том числе троих детей.

Психологи ГСЧС предоставили помощь 64 людям.

К ликвидациям последствий обстрела были привлечены 177 спасателей и 42 единицы техники.