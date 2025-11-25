У Києві завершили рятувальні роботи після масованого удару РФ

У Києві було завершено аварійно-рятувальні роботи після російського масованого удару. Загинули семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій Києва в Telegram.
"Завершено аварійно-рятувальні роботи в Києві після нічного та ранкового обстрілу. Рятувальники завершили роботу з розбору завалів і ліквідації наслідків російських ударів по столиці", - зазначили в ДСНС.
Фото: росіяни вдарили по Києву ракетами і дронами (t.me/dsns_kyiv)
Згідно з остаточними даними, внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 21 - постраждала (серед постраждалих - одна дитина). Також 18 людей врятували, зокрема трьох дітей.
Психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.
До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 177 рятувальників і 42 одиниці техніки.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 25 листопада завдали масованого удару по Україні.
Головною метою ворога став Київ - у столиці вночі та вранці гриміли потужні вибухи.
За даними Повітряних сил ЗСУ, для атаки росіяни використали 22 ракети різних типів і 464 ударні безпілотники.
Українським захисникам вдалося збити 438 дронів і 14 ракет, зокрема одну гіперзвукову ракету "Кинджал".
Унаслідок атаки ворога в кількох районах Києва було пошкоджено житлові багатоповерхівки. Згідно з останніми даними, було відомо про 7 загиблих і 20 постраждалих.
Як повідомили в Міністерстві енергетики, росіяни знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. На цьому тлі в Києві та кількох областях вводили аварійні відключення світла.
Детальніше про наслідки обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.