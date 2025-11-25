У Києві завершили рятувальні роботи після масованого удару РФ

"Завершено аварійно-рятувальні роботи в Києві після нічного та ранкового обстрілу. Рятувальники завершили роботу з розбору завалів і ліквідації наслідків російських ударів по столиці", - зазначили в ДСНС.

Фото: росіяни вдарили по Києву ракетами і дронами (t.me/dsns_kyiv)

Згідно з остаточними даними, внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 21 - постраждала (серед постраждалих - одна дитина). Також 18 людей врятували, зокрема трьох дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.

До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 177 рятувальників і 42 одиниці техніки.