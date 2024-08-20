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В Киеве задержали адвоката, который организовал "схему для уклонистов"

Иллюстративное фото: в Киеве задержали адвоката, который организовал "схему для уклонистов" (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации, которая действовала в Киевской области. К сделке причастен основатель известной юридической компании в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили правоохранители, стоимость "услуг" составляла от 3 до 50 тысяч долларов с одного уклониста. Сумма зависела от срочности "заказа".

Наибольшим "спросом" у фигуранта пользовались медсправки ВВК по поводу непригодности к службе по состоянию здоровья, в частности из-за наличия I-II групп инвалидности.

При этом его клиенты не проходили военно-врачебную комиссию, а "документы на списание" из рядов потенциальных призывников забирали прямо из офиса адвоката. Для маскировки сделки юрист заключал с военнообязанными клиентами официальный договор о правовой помощи.

Кроме того, фигурант предлагал уклонистам помощь с последующей легализацией после бегства за пределы Украины. С этой целью он оформлял фиктивные документы об обучении клиентов в загранучреждениях высшего образования.

Правоохранители задержали адвоката "на горячем" в его офисе, когда он получил 45 тысяч долларов от уклониста. Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта обнаружены фиктивные документы более чем на 244 тысячи долларов.

В настоящее время адвокату доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

 

Фото: в Киеве задержали адвоката, который организовал «"схему для уклонистов" (t.me/SBUkr)

Схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу

Напомним, недавно мы сообщали, что во Львове сообщили о подозрении 51-летнему мужчине, который организовал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Стоимость "услуги" составила 19 тысяч евро.

Также в Тернопольской области разоблачили депутата сельского совета, который помог бежать из Украины 74 военнообязанным.

А недавно пограничники задержали "КАМАЗ", на котором полсотни уклонистов пытались скрыться в Молдове.

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