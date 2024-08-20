Как установили правоохранители, стоимость "услуг" составляла от 3 до 50 тысяч долларов с одного уклониста. Сумма зависела от срочности "заказа".

Наибольшим "спросом" у фигуранта пользовались медсправки ВВК по поводу непригодности к службе по состоянию здоровья, в частности из-за наличия I-II групп инвалидности.

При этом его клиенты не проходили военно-врачебную комиссию, а "документы на списание" из рядов потенциальных призывников забирали прямо из офиса адвоката. Для маскировки сделки юрист заключал с военнообязанными клиентами официальный договор о правовой помощи.

Кроме того, фигурант предлагал уклонистам помощь с последующей легализацией после бегства за пределы Украины. С этой целью он оформлял фиктивные документы об обучении клиентов в загранучреждениях высшего образования.

Правоохранители задержали адвоката "на горячем" в его офисе, когда он получил 45 тысяч долларов от уклониста. Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта обнаружены фиктивные документы более чем на 244 тысячи долларов.

В настоящее время адвокату доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Фото: в Киеве задержали адвоката, который организовал «"схему для уклонистов" (t.me/SBUkr)