Як встановили правоохоронці, вартість "послуг" становила від 3 до 50 тисяч доларів з одного ухилянта. Сума залежала від терміновості "замовлення".

Найбільшим "попитом" у фігуранта користувалися меддовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності.

При цьому його клієнти не проходили військово-лікарську комісію, а "документи на списання" з лав потенційних призовників забирали прямо з офісу адвоката. Для маскування оборудки юрист укладав із військовозобов’язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу.

Крім того, фігурант пропонував ухилянтам допомогу із подальшою легалізацією після втечі за межі України. Для цього він оформлював фіктивні документи про навчання клієнтів у закордонних закладах вищої освіти.

Правоохоронці затримали адвоката "на гарячому" в його офісі, коли він отримав 45 тисяч доларів від ухилянта. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено фіктивні документи на понад 244 тисячі доларів.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Фото: у Києві затримали адвоката, який організував "схему для ухилянтів" (t.me/SBUkr)