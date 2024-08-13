Почти 20 тысяч долларов за побег из страны. Во Львове разоблачен организатор схемы

Во Львове сообщено о подозрении 51-летнему мужчине, который организовал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Стоимость "услуги" составляла 19 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

"По данным следствия, подозреваемый, несмотря на установленные режимом военного положения запреты, за 19 тысяч евро взялся организовать для военнообязанного незаконный трансфер в одну из стран Евросоюза за пределами пунктов пропуска", - пишет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Фото: Во Львове разоблачен организатор схемы для уклоняющихся (facebook.com/spzr.gp.gov.ua)

Подозреваемый приказал своему "клиенту" собрать необходимые документы и ожидать звонка. Согласно его плану, мужчину должны были забрать, доставить к границе и указать ему направление. После этого он пешком должен был бы перейти за пределы страны и избежать мобилизации.

Организатору схемы уже избрана мера пресечения. Сейчас проверяется причастность к преступлению других лиц.