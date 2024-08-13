ua en ru
Вт, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти 20 тысяч долларов за побег из страны. Во Львове разоблачен организатор схемы

Вторник 13 августа 2024 15:39
UA EN RU
Почти 20 тысяч долларов за побег из страны. Во Львове разоблачен организатор схемы Фото: Во Львове разоблачен организатор схемы для уклонистов (facebook.com/spzr.gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове сообщено о подозрении 51-летнему мужчине, который организовал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Стоимость "услуги" составляла 19 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

"По данным следствия, подозреваемый, несмотря на установленные режимом военного положения запреты, за 19 тысяч евро взялся организовать для военнообязанного незаконный трансфер в одну из стран Евросоюза за пределами пунктов пропуска", - пишет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Фото: Во Львове разоблачен организатор схемы для уклоняющихся (facebook.com/spzr.gp.gov.ua)

Подозреваемый приказал своему "клиенту" собрать необходимые документы и ожидать звонка. Согласно его плану, мужчину должны были забрать, доставить к границе и указать ему направление. После этого он пешком должен был бы перейти за пределы страны и избежать мобилизации.

Организатору схемы уже избрана мера пресечения. Сейчас проверяется причастность к преступлению других лиц.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что в Тернопольской области разоблачили депутата сельского совета, который помог бежать из Украины 74 военнообязанным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Львовская область
NEWS
"Прорыв" в Курской области длится уже неделю: какую территорию не контролирует РФ (карты боев)
"Прорыв" в Курской области длится уже неделю: какую территорию не контролирует РФ (карты боев)
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия