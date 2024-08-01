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Помог сбежать из страны более 70 уклонистам. В Украине будут судить депутата сельсовета

Четверг 01 августа 2024 14:59
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Помог сбежать из страны более 70 уклонистам. В Украине будут судить депутата сельсовета Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Тернопольской области разоблачен депутат сельского совета, который помог сбежать из Украины 74 военнообязанным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что случилось

Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый, во время занятия должности депутата в одном из сельских советов, был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей города Тернополя.

"Получив доступ к служебной документации, он вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных", - пишет Нацполиция.

Помог сбежать из страны более 70 уклонистам. В Украине будут судить депутата сельсовета

Фото: в Украине будут судить депутата сельсовета (npu.gov.ua)

В документы подозреваемый вносил данные уклонистов, после чего последних вносили в автоматизированную информационную систему, в связи с чем они могли беспрепятственно выезжать за пределы Украины.

С июля 2022-го по январь 2023 года таким образом границу пересекли 74 военнообязанных.

Что угрожает

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 332 - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц.

"Сейчас обвинительный акт с материалами уголовного производства направлен в суд", - добавляет Нацполиция.

Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) недавно ликвидировала пять новых схем уклонения от мобилизации. Также был разоблачен глава районного территориального центра комплектования (ТЦК) в Кривом Роге.

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Тернопольская область Национальная полиция
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