Помог сбежать из страны более 70 уклонистам. В Украине будут судить депутата сельсовета
В Тернопольской области разоблачен депутат сельского совета, который помог сбежать из Украины 74 военнообязанным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Что случилось
Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый, во время занятия должности депутата в одном из сельских советов, был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей города Тернополя.
"Получив доступ к служебной документации, он вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных", - пишет Нацполиция.
Фото: в Украине будут судить депутата сельсовета (npu.gov.ua)
В документы подозреваемый вносил данные уклонистов, после чего последних вносили в автоматизированную информационную систему, в связи с чем они могли беспрепятственно выезжать за пределы Украины.
С июля 2022-го по январь 2023 года таким образом границу пересекли 74 военнообязанных.
Что угрожает
Фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 332 - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц.
"Сейчас обвинительный акт с материалами уголовного производства направлен в суд", - добавляет Нацполиция.
Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) недавно ликвидировала пять новых схем уклонения от мобилизации. Также был разоблачен глава районного территориального центра комплектования (ТЦК) в Кривом Роге.
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