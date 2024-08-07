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Операция "Рукавичка". ГПСУ задержала "КАМАЗ" с полусотней уклонистов

Среда 07 августа 2024 14:26
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Операция "Рукавичка". ГПСУ задержала "КАМАЗ" с полусотней уклонистов Фото: ГПСУ задержала "КАМАЗ" с полусотней уклонистов (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали "КАМАЗ" на котором полсотни уклонистов пытались сбежать в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

Как рассказывают в ГПСУ, "билет" в Молдову стоил 150 тысяч гривен. На такую цену соблазнились 48 уклонистов.

"Но о комфорте путешествия речь не шла, ведь "перевозчики" предложили им один-единственный вариант транспортного средства: грузовик. В кузов которого и набились почти полсотни украинцев. Впрочем, даже в давке и за малые деньги, они за границу не попали, ведь их обнаружили пограничники", - добавляет ГПСУ.

Фото: ГНСУ задержала "КАМАЗ" с полусотней уклонистов (t.me/DPSUkr)

Против всех нарушителей были составлены административные протоколы, а "КАМАЗ" - изъят.

Следствие продолжается.

Мобилизация в Украине

В конце февраля текущего года президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников, а в апреле - закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Также в Украине были обновлены механизмы мобилизации, отсрочки и бронирования. 18 мая 2024 года соответствующий закон вступил в силу.

Сегодня же, 7 августа, было в очередной раз продлено военное положение и всеобщую мобилизацию. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

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