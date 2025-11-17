ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве осудили мужчину за мошенничество, связанное с покупкой iPhone на OLX

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 12:50
UA EN RU
В Киеве осудили мужчину за мошенничество, связанное с покупкой iPhone на OLX Фото: Дарницкий районный суд Киева (dr.ki.court.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Дарницкий районный суд Киева вынес приговор Владимиру Муштуку 5 ноября. Его признали виновным в приобретении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Сколько получил злоумышленник

Злоумышленник вместе с сообщниками использовал фальшивые доллары США для покупки дорогих мобильных телефонов iPhone через сайт OLX, нанеся жертвам ущерб на сотни тысяч гривен. Муштук получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Дело № 753/22546/25 рассматривалось по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины - приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц.

Детали дела

Согласно материалам дела, в начале января 2023 года Муштук (уроженец Львова) вступил в сговор с двумя другими лицами, в отношении которых ведется отдельное расследование.

Группа приобрела поддельные доллары США у неустановленных лиц и использовала их для покупки гаджетов на OLX, ища объявления о продаже iPhone 14 Pro Max и подобных моделей.

Как работала схема

Схема работала так: злоумышленники звонили продавцам с анонимных номеров, договаривались о встрече, платили фальшивыми $100 банкнотами (которые не имели очевидных дефектов и могли пройти в оборот без специальной проверки) и забирали телефоны. Преступления совершены в период с 12 по 15 января 2023 года в Киеве.

В частности:

  • 12 января: Покупка iPhone 14 Pro Max за 1900 USD (эквивалент 69 480 грн).
  • 13 января: Покупка еще одного iPhone 14 Pro Max у того же продавца за 2100 USD (76 794 грн). Общий убыток продавцу - 146 274 грн.
  • 14 января: Покупка iPhone 14 Pro Max у другого продавца за 1600 USD (58 510 грн).
  • 14 января: Покупка трех iPhone (один 14 Pro и два 14 Pro Max) у женщины за 4800 USD (175 529 грн).
  • 15 января: Покупка четырех iPhone (два 14 Pro Max и два 14 Pro) у той же женщины за 5200 USD (190 157 грн). Общий убыток - 365 686 грн.
  • 15 января: Покупка iPhone 14 Pro Max у ше одного продавца за 1300 USD (47 539 грн).

Фальшивые банкноты не соответствовали стандартам Федеральной резервной системы США по печати и элементам защиты. Убытки рассчитаны по курсу НБУ на дату преступления.

Признание вины и смягчающие обстоятельства

Муштук признал вину полностью, раскаялся, активно сотрудничал со следствием, возместил все убытки жертвам и заключил соглашение о признании вины 22 октября 2025 года.

Потерпевшие предоставили письменные согласия на сделку. Суд учел смягчающие обстоятельства: обвиняемый - инвалид 3 группы, волонтер, имеет малолетнюю дочь, положительно характеризуется, ранее уплатил штраф за другой приговор (от 31 мая 2022 года за нарушение неприкосновенности частной жизни и несанкционированное вмешательство в компьютеры).

Суд согласился утвердить соглашение, отметив, что оно отвечает интересам общества, способствует быстрому расследованию и предотвращению подобных преступлений.

Как сообщалось ранее, Подольский районный суд города Киева вынес приговор инспектору пограничной службы Роману Гингину. Его обвиняли в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone Киев OLX Суд
Новости
ПВО, ракеты и самолеты. Зеленский во Франции заключит "историческую сделку", - Reuters
ПВО, ракеты и самолеты. Зеленский во Франции заключит "историческую сделку", - Reuters
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского