У Києві засудили чоловіка за шахрайство, пов'язане з купівлею iPhone на OLX

Дарницький районний суд Києва виніс вирок Володимиру Муштуку 5 листопада. Його визнали винним у придбанні, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Скільки отримав зловмисник

Зловмисник разом зі спільниками використовував фальшиві долари США для купівлі дорогих мобільних телефонів iPhone через сайт OLX, завдавши жертвам збитків на сотні тисяч гривень. Муштук отримав 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 3 роки.

Справа № 753/22546/25 розглядалася за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України - придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, на початку січня 2023 року Муштук (уродженець Львова) вступив у змову з двома іншими особами, щодо яких ведеться окреме розслідування.

Група придбала підроблені долари США у невстановлених осіб і використовувала їх для купівлі гаджетів на OLX, шукаючи оголошення про продаж iPhone 14 Pro Max та подібних моделей.

Як працювала схема

Схема працювала так: зловмисники дзвонили продавцям з анонімних номерів, домовлялися про зустріч, платили фальшивими $100 банкнотами (які не мали очевидних дефектів і могли пройти в обіг без спеціальної перевірки) і забирали телефони. Злочини скоєно в період з 12 по 15 січня 2023 року в Києві.

Зокрема:

12 січня: Купівля iPhone 14 Pro Max за 1900 USD (еквівалент 69 480 грн).

13 січня: Купівля ще одного iPhone 14 Pro Max у того ж продавця за 2100 USD (76 794 грн). Загальний збиток продавцю – 146 274 грн.

14 січня: Купівля iPhone 14 Pro Max у іншого продавця за 1600 USD (58 510 грн).

14 січня: Купівля трьох iPhone (один 14 Pro та два 14 Pro Max) у жінки за 4800 USD (175 529 грн).

15 січня: Купівля чотирьох iPhone (два 14 Pro Max та два 14 Pro) у тієї ж жінки за 5200 USD (190 157 грн). Загальний збиток– 365 686 грн.

15 січня: Купівля iPhone 14 Pro Max у ше одного продавця за 1300 USD (47 539 грн).

Фальшиві банкноти не відповідали стандартам Федеральної резервної системи США за друком та елементами захисту. Збитки розраховані за курсом НБУ на дату злочину.

Визнання провини та пом'якшувальні обставини

Муштук визнав провину повністю, розкаявся, активно співпрацював зі слідством, відшкодував усі збитки жертвам і уклав угоду про визнання винуватості 22 жовтня 2025 року.

Потерпілі надали письмові згоди на угоду. Суд врахував пом'якшувальні обставини: обвинувачений – інвалід 3 групи, волонтер, має малолітню доньку, позитивно характеризується, раніше сплатив штраф за інший вирок (від 31 травня 2022 року за порушення недоторканності приватного життя та несанкціоноване втручання в комп'ютери).

Суд погодився затвердити угоду, зазначивши, що вона відповідає інтересам суспільства, сприяє швидкому розслідуванню та запобіганню подібним злочинам.