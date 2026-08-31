Уровни тревог, открытые мосты и метро: как в Киеве хотят обновить правила безопасности

Совет обороны Киева и Кабмин готовят новые правила безопасности для Киева из-за круглосуточных воздушных тревог. Изменения коснутся работы метро, ограничений на мостах, а также работы заведений.

РБК-Украина собрало все, что известно о грядущих изменениях для жителей Киева.

Почему пересматривают правила безопасности

В конце августа россияне начали активно запускать в Киев реактивные дроны, которые сложнее перехватить силам ПВО. Поэтому в Киеве ежедневно бывает по 10+ воздушных тревог.

Как заявлял премьер-министр Сергей Корецкий, так враг хочет парализовать экономическую активность Киева, поэтому меры безопасности решили пересмотреть, чтобы они соответствовали нынешним реалиям.

Как могут измениться правила безопасности

Два уровня воздушной тревоги

В настоящее время рассматривается возможность разделить воздушную тревогу в Киеве на два уровня:

Желтая тревога (атака дронов) - заведения могут работать по собственному усмотрению.

(атака дронов) - заведения могут работать по собственному усмотрению. Красная тревога (ракетная опасность) - останавливается работа всего.

Изменения в работе метро

Во время воздушной тревоги "зеленая" и "красная" ветки метро не курсируют между правым и левым берегами Киева. Совет обороны Киева предлагает разрешить движение метро по "зеленой" ветке между берегами даже во время воздушной тревоги, сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко.

"Красная" ветка, которая является наземной на левом берегу, продолжит работать с нынешними ограничениями.

Отмена ограничений на мостах

Совет обороны Киева также поручил поручение Силам обороны и КГГА разработать предложения по отмене ограничений движения по мостам, где действуют ограничения во время тревог.

Просмотр комендантского часа

Из-за частых воздушных тревог в Киеве также предлагают ослабить комендантский час:

чтобы разрешить движение транзитного грузового транспорта;

чтобы люди могли добраться с вокзалов домой, если их поезд опаздывает.

Работа вокзалов

Также прорабатывается вопрос круглосуточной работы вокзалов, заявлял ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

Кроме того, в планах возможность рассредоточения поездов и пассажиров, избежания одновременного прибытия на смежные платформы, сокращения времени посадки и высадки.

Достичь этого хотят, в частности, путем упрощения контроля на вокзалах при повышенной угрозе.

Ограничения для такси

Кабмин рассматривает возможность ограничить тарифы на такси во время воздушных тревог в Киеве. Однако конкретных решений пока нет.

Когда примут новые правила безопасности

Как сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк после заседания фракции "Слуги народа" с премьером, окончательное решение о новых правилах безопасности в Киеве будет принято правительством уже в ближайшие дни.