В Киеве открыли кофейню, где категорически нельзя разговаривать на русском

Что известно о концепции кофейни "Перехрестя"

Кофейня "Перехрестя" - не просто место для кофе, а платформа для сознательных людей и культурных событий.

Заведение позиционирует себя как точку встречи, где общаются исключительно на украинском языке - на входе гостям напоминает вывеска "Тут говорять українською".

Идея создания кофейни родилась у Людмилы - ее владелицы, которая во время тренировок на полигоне получила термин "перекресток" от инструктора, символизирующий точку пересечения всех линий.

Именно так она видит свое заведение - место, где пересекаются идеи, люди и культура.

31 мая заведение прошло ребрендинг, отказавшись от московских рецептов в меню, в частности популярного напитка "Раф", и сделало акцент на украинских смыслах и традициях.

В "Перехресті" не только подают кофе и вкусности - здесь регулярно проводят творческие вечера, литературные встречи, музыкальные выступления, лекции от исторических до психологических тем, а также арт-терапию.

"Мы открыли эту кофейню не просто ради кофе. Наша главная цель - собрать сознательное комьюнити, людей, которым есть что сказать, которые хотят слушать и развиваться. Это место для идей, диалогов и поддержки, потому что вместе - мы сила", - рассказывает Людмила.

Отдельно владельцы подчеркивают важность благотворительности: любой замысел можно реализовать в формате мероприятия в поддержку Вооруженных сил Украины, ведь, по их словам, "каждое дело должно нести вклад в победу и будущее".