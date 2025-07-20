В Киеве открыли кофейню, где категорически нельзя разговаривать на русском

В Киеве появилась кофейня, где запрещено разговаривать на русском. Здесь создали пространство для творческих встреч, лекций, выставок и арт-терапии, где поддерживают украинский язык и культуру.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу заведения.
Кофейня "Перехрестя" - не просто место для кофе, а платформа для сознательных людей и культурных событий.
@perekhrestya
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Заведение позиционирует себя как точку встречи, где общаются исключительно на украинском языке - на входе гостям напоминает вывеска "Тут говорять українською".
Идея создания кофейни родилась у Людмилы - ее владелицы, которая во время тренировок на полигоне получила термин "перекресток" от инструктора, символизирующий точку пересечения всех линий.
Именно так она видит свое заведение - место, где пересекаются идеи, люди и культура.
31 мая заведение прошло ребрендинг, отказавшись от московских рецептов в меню, в частности популярного напитка "Раф", и сделало акцент на украинских смыслах и традициях.
@perekhrestya Переживем без рафа? #раф #кофейня #украинское #патриотизм #милитари #кофе Vorozhyla - Korolova & Rokston & Go_A
В "Перехресті" не только подают кофе и вкусности - здесь регулярно проводят творческие вечера, литературные встречи, музыкальные выступления, лекции от исторических до психологических тем, а также арт-терапию.
"Мы открыли эту кофейню не просто ради кофе. Наша главная цель - собрать сознательное комьюнити, людей, которым есть что сказать, которые хотят слушать и развиваться. Это место для идей, диалогов и поддержки, потому что вместе - мы сила", - рассказывает Людмила.
@perekhrestya
оригінальний звук - Кавʼярня для свідомих
Отдельно владельцы подчеркивают важность благотворительности: любой замысел можно реализовать в формате мероприятия в поддержку Вооруженных сил Украины, ведь, по их словам, "каждое дело должно нести вклад в победу и будущее".
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