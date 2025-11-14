В Киеве уже 36 пострадавших из-за ночного удара РФ, есть "тяжелые"

"От атаки врага минувшей ночью в столице пострадали 36 человек. Шесть из них находятся в стационарах", - рассказал Кличко.

Он уточнил, что пятеро пострадавших - в тяжелом состоянии.

При этом, по словам городского главы, известно о шести погибших.