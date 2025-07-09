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В Киеве водитель BMW укусил полицейского при задержании: его передали в ТЦК (видео)

Киев, Среда 09 июля 2025 19:52
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В Киеве водитель BMW укусил полицейского при задержании: его передали в ТЦК (видео) Иллюстративное фото: полицейские доставили в ТЦК агрессивного мужчину (facebook.com/UA National Police)
Автор: Иван Носальский

В Киеве несколько недель назад полицейские остановили водителя, который находился в розыске ТЦК. При задержании он укусил правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева в Telegram.

Как уточнили в полиции, инцидент произошел 25 июня в Дарницком районе. Водителя BMW остановили за проезд на красный свет, а также из-за закрытого номерного знака. В ходе проверки выяснилось, что мужчину разыскивает ТЦК за нарушение законодательства о военной обязанности и военной службе.

"Мы сообщили об этом гражданину, после чего он начал нецензурно выражаться и агрессивно вести себя. Патрульные сообщили, что мужчина будет задержан. Однако во время задержания сопротивлялся и укусил полицейского. Наконец нарушителя задержали, применив физическую силу", - уточнили в полиции.

На мужчину оформили протокол задержания, а также протокол по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского). Кроме того, вынесли постановление за управление автомобилем с закрытым номерным знаком.

После задержания правонарушителя доставили в Дарницкий районный ТЦК.

Скандал в Харьковской области

Напомним, только сегодня, 9 июля, стало известно, что в городе Мерефа Харьковской области женщина бросилась под микроавтобус ТЦК, в котором находился ее сын. Затем она упала на дорогу. В сети появилась информация, что женщина потеряла сознание.

После этого в полиции рассказали, что женщина обратилась к ним и заявила, что лица в военной форме травмировали ее.

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