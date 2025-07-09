Скандал в Мерефе: мать бросалась под авто ТЦК, чтобы не пустить сына - полиция открыла дело

В Мерефе женщина пыталась остановить микроавтобус ТЦК с ее сыном и упала на дорогу. Полиция открыла дело по факту хулиганства, продолжается расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию и Харьковский областной ТЦК .

В городе Мерефа Харьковской области женщина пыталась помешать микроавтобусу территориального центра комплектования выехать с ее сыном. Она держалась за капот авто, пока водитель сдавал назад. Один из мужчин оттащил ее, после чего женщина упала на дорогу. В соцсетях рассказывали, что она потеряла сознание.

Что говорят в ТЦК

По данным Харьковского областного ТЦК, ситуация возникла во время проверки документов у мужчины, которого пригласили в РТЦК для уточнения данных и прохождения ВВК. Конфликт возник после того, как на место прибыла пожилая женщина, которая представилась матерью военнообязанного. Она начала кричать и блокировать движение транспорта. Ее доставили в медучреждение, но от госпитализации она отказалась.

В ТЦК утверждают, что их представители действовали в рамках закона, и инцидент возник "из-за неосторожных действий гражданки".

Позиция полиции

Как сообщили в полиции, 71-летнюю женщину доставили в больницу с телесными повреждениями. Она подала заявление, в котором утверждает, что получила травмы от лиц в военной форме во время мобилизационных действий в отношении ее сына.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство). Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и причастные лица.

Что делать в случае конфликта с ТЦК

В ТЦК призывают в случае возможных правонарушений или конфликтов обращаться в полицию или звонить на горячую линию Харьковского областного ТЦК: +38 066 033 81 62.