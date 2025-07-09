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У Києві водій BMW вкусив поліцейського під час затримання: його передали в ТЦК (відео)

Київ, Середа 09 липня 2025 19:52
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У Києві водій BMW вкусив поліцейського під час затримання: його передали в ТЦК (відео) Ілюстративне фото: поліцейські доставили до ТЦК агресивного чоловіка (facebook.com/UA National Police)
Автор: Іван Носальський

У Києві кілька тижнів тому поліцейські зупинили водія, який перебував у розшуку ТЦК. Під час затримання він вкусив правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва в Telegram.

Як уточнили в поліції, інцидент стався 25 червня в Дарницькому районі. Водія BMW зупинили за проїзд на червоне світло, а також через закритий номерний знак. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіка розшукує ТЦК за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу.

"Ми повідомили про це громадянину, після чого він почав нецензурно висловлюватися та агресивно поводитися. Патрульні повідомили, що чоловіка буде затримано. Однак під час затримання чинив опір і вкусив поліцейського. Врешті порушника затримали, застосувавши фізичну силу", - уточнили в поліції.

На чоловіка оформили протокол затримання, а також протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Крім того, винесли постанову за керування автомобілем із закритим номерним знаком.

Після затримання правопорушника доставили до Дарницького районного ТЦК.

Скандал у Харківській області

Нагадаємо, тільки сьогодні, 9 липня, стало відомо, що в місті Мерефа Харківської області жінка кинулася під мікроавтобус ТЦК, у якому перебував її син. Потім вона впала на дорогу. У мережі з'явилася інформація, що жінка втратила свідомість.

Після цього в поліції розповіли, що жінка звернулася до них і заявила, що особи у військовій формі травмували її.

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