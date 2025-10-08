В Киеве ночью будут промывать трубы: где воду из крана лучше не включать (адреса)

"Киевводоканал" запланировал в одном из районов столицы профилактическую промывку, поэтому у потребителей по некоторым адресам возможно уменьшение давления в водопроводных сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЧАО "АК "Киевводоканал".
Согласно информации "Киевводоканала", плановая профилактическая промывка запланирована в Оболонском районе города - для сетей 6-11 микрорайонов жилого массива "Оболонь".
Ее будут проводить в ночь:
Уточняется, что работы будут продолжаться с 23:00 по 05:00 - чтобы не создавать неудобства жителям.
"Также в эти часы возможно уменьшение давления в водопроводных сетях", - сообщили жителям и гостям столицы.
В "Киевводоканале" сообщили, что промывка является обязательным этапом надлежащего обслуживания сетей.
"Это помогает очистить трубы от осадка, который мог образоваться во время транспортировки воды. Промывка также способствует улучшению качества воды, в том числе в резервуарах, чтобы она не застаивалась", - объяснили украинцам.
Отмечается, что в зону работ попадут сети, находящиеся на улицах:
На протяжении времени выполнения работ "Киевводоканал" просит потребителей не использовать воду из крана:
Позже - после завершения профилактики - воду из крана нужно слить, пока она не станет прозрачной и без постороннего запаха.
"И тогда пользоваться ею - вполне безопасно", - подытожили в частном акционерном обществе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.
Недавно в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что в результате наводнения или затопления в дома людей, сельскохозяйственные угодья и источники водоснабжения могут попадать возбудители инфекционных болезней, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества.
Кроме того, украинцам посоветовали, как избежать опасности после потопа.
Читайте также, почему качество воды в Украине планируют проверять по новым правилам (и какие показатели могут отслеживать) и кому могут грозить новые штрафы за вред рекам и водоемам.