ГУР сорвало наступление и уничтожило десятки оккупантов на Купянском направлении
Спецподразделение "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно выполнили сложное боевое задание на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
При поддержке побратимов из подразделений "Аратта" и "Сибирский батальон" украинские воины смогли удержать широкий участок фронта и стабилизировать оборону в районе активных боевых действий.
По данным, спецназовцев ликвидировали более 30 оккупантов, из которых 15 погибли в непосредственном стрелковом бою.
Кроме того, более 40 российских военных получили ранения, а двое были взяты в плен. В то же время уничтожено более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.
Видеозаписи с места операции демонстрируют ключевые этапы: работу командного пункта, штурм вражеских позиций, эвакуацию раненых, а также эффективную работу подразделений БПЛА и огневой поддержки.
Напомним, что в ГУР МО Украины показали подготовку спецподразделения "Стугна". На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов.
Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.
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