ГУР сорвало наступление и уничтожило десятки оккупантов на Купянском направлении

Спецподразделение "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно выполнили сложное боевое задание на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

При поддержке побратимов из подразделений "Аратта" и "Сибирский батальон" украинские воины смогли удержать широкий участок фронта и стабилизировать оборону в районе активных боевых действий.

По данным, спецназовцев ликвидировали более 30 оккупантов, из которых 15 погибли в непосредственном стрелковом бою.

Кроме того, более 40 российских военных получили ранения, а двое были взяты в плен. В то же время уничтожено более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.

Видеозаписи с места операции демонстрируют ключевые этапы: работу командного пункта, штурм вражеских позиций, эвакуацию раненых, а также эффективную работу подразделений БПЛА и огневой поддержки.