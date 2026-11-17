По его словам, повреждения также получил Научно-исследовательский центр независимых судебных экспертиз Минюста. В результате обстрела повреждены оборудование, техника и мебель, выбиты окна.

В то же время, среди сотрудников пострадавших нет.

Как будет работать Минюст после атаки

С самого утра во вторник эксперты Министерства юстиции вместе с правоохранителями фиксируют последствия обстрела.

Маслов заверил, что поврежденные помещения будут оперативно восстанавливать, а ведомство продолжает работать и обеспечивать непрерывность работы системы юстиции.

По словам министра, Россия стремится парализовать работу государственных институтов, однако атака не остановила деятельность Министерства юстиции.

Поврежденные помещения Минюста (фото: Денис Маслов)

Атака на Киев 17 ноября

Напомним, после ночной российской атаки 17 ноября в Киеве повреждены Северный и Южный мосты, из-за чего движение ими временно перекрыли в обоих направлениях. Общественный транспорт направили в объезд через Подольский мост, а на наземном участке "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" остановили движение поездов. Поэтому на левом берегу утром образовались масштабные пробки.

Также в результате ударов повреждены тепломагистрали Северного и Южного мостов. Часть потребителей в микрорайонах Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки начали переводить на резервные источники тепла, а на время ремонтов временно прекратили горячее водоснабжение.