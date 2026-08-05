Россия атаковала энергетику Днепропетровщины, есть обесточивания
Российские обстрелы привели к обесточиванию большого количества абонентов в Никопольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram и ДТЭК.
Россия обесточила Никопольщину
Более 55 тысяч абонентов в Никопольщине остались без электроснабжения из-за вражеской атаки, говорит Ганжа.
Об этом стало известно около 19:00.
"Энергетики уже работают. Делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", - уточнил начальник ОВА.
Оновлено в 20.00
Позже ДТЭК сообщил, что без света остались 126 тысяч семей на Днепропетровщине в таких насленных пунктах как:
- Никополь,
- Марганец,
- Покров и соседние села.
"Энергетики ДТЭК начали восстановление как только это стало возможным. Однако повреждения значительны - ремонт потребует времени", - уточнили в ДТЭК
Ситуация с электроснабжением
Ранее РБК-Украина писало, что в июле в части Сумской области действовали графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей. Такое решение было принято из-за повреждений энергосистемы в результате постоянных российских обстрелов.
Также сообщалось, что из-за аномальной жары в начале августа Украина может столкнуться с ростом потребления электроэнергии сразу на целый гигаватт.
Кроме того, 24 июля российские захватчики атаковали еще один энергообъект в Черниговской области. Обесточено около 150 тысяч абонентов Черниговского района и города Чернигова.