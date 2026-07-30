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Графики отключения света могут вернуться, в Украину идет аномальная жара

13:45 30.07.2026 Чт
2 мин
На сколько может возрасти потребление света из-за жары?
aimg Елена Чупровская
Графики отключения света могут вернуться, в Украину идет аномальная жара Фото: графики отключения света могут вернуться (Getty Images)
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Из-за аномальной жары на следующей неделе Украина может столкнуться с ростом потребления электроэнергии на целый гигаватт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Что обсудили на совещании с энергетиками

На совещании с руководством "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Нафтогаза" и НКРЭКУ обсудили, как удержать баланс в энергосистеме во время пиковой нагрузки.

Ситуацию усложняет то, что на этот же период приходятся плановые ремонты на генерирующих мощностях.

Какие меры уже принимают

Минэнерго поручило принять несколько шагов для стабильной работы сети:

  • скорректировали графики ремонтов на объектах генерации, в том числе на энергоблоках атомных станций;
  • готовят решение об увеличении объемов импорта электроэнергии и стимулируют бизнес покупать импортируемый ток для собственных нужд;
  • максимально задействуют доступную генерацию внутри страны - прежде всего дополнительную газовую и мощности тепловых станций.

"Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме", - отметил Денис Шмигаль.

Возможны ли ограничения для бизнеса

В то же время "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, если нагрузка на сеть окажется критической.

Энергетики призывают бережливо потреблять электроэнергию в пиковые часы – с 16:00 до 23:00.

Еще в июне этого года стало известно, что злоумышленники с территории России массово рассылают фейковые письма якобы от "Укрэнерго" .

В письмах предлагалось загрузить вредоносные файлы под видом графиков отключений света или квитанций для оплаты. В компании подчеркнули, что никогда не посылают такие документы по электронной почте.

Тем временем ДТЭК объяснил, почему во время отключений электричество выключают целыми микрорайонами, а не отдельными домами.

В компании рассказали, что обесточивают не дома, а питающие их энергообъекты, поэтому света одновременно может не быть в нескольких подъездах или даже кварталах.

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