В Киеве открыли стрельбу, полиция объявила спецоперацию

В Святошинском районе Киева сегодня днем произошла стрельба. Правоохранители объявили специальную полицейскую операцию для поиска стрелка.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

По ее словам, инцидент произошел на улице Мечты. Неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen открыл огонь по машине заявительницы, после чего скрылся с места происшествия.

В пресс-службе полиции уточнили, все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя, который совершил стрельбу в Святошинском районе.

Правоохранители официально сообщилио введении специальной полицейской операции.

Известно, что сообщение о стрельбе поступило в полицию около 14:30. По предварительным данным, мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов.

На данный момент информации о пострадавших нет.