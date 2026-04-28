В Киеве мужчина угрожал оружием прохожим (фото)

08:39 28.04.2026 Вт
2 мин
Полиция показала фото дебошира
aimg Ирина Глухова
В Киеве мужчина угрожал оружием прохожим (фото) Фото иллюстративное: в Киеве мужчина угрожал оружием прохожим (Getty Images)

В столице полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом по улице и угрожал прохожим. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным правоохранителей, на днях в полицию поступило сообщение от очевидцев о мужчине с оружием на бульваре Верховной Рады.

На месте происшествия выяснилось, что женщина на улице заметила 31-летнего киевлянина навеселе с пистолетом в руке.

"Не на шутку испугавшись, киевлянка обратилась к компании мужчин. Впрочем, на их замечания дебошир отреагировал агрессивно: начал ругаться, перезаряжать оружие и направлять его в сторону прохожих", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время проверки на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 2,26 промилле алкоголя в крови.

У задержанного изъяли пневматический пистолет. Дознаватели сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины - хулиганство.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Фото: в Киеве задержали мужчину, который пугал оружием прохожих (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим в Голосеевском районе. Тогда погибли семь человек, еще 14 получили ранения.

Также сообщалось, что в Дарницком районе Киева произошла стрельба после ссоры водителя и пешехода. Пострадавшего госпитализировали с ранениями.

А на Закарпатье ученик 9 класса достал на уроке пистолет и дважды выстрелил, ранив одноклассника. Происшествие произошло в одной из школ Ужгородского района.

Морской терминал и НПЗ в Туапсе вновь под атакой дронов: горят резервуары
Морской терминал и НПЗ в Туапсе вновь под атакой дронов: горят резервуары
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО