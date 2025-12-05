В Киеве открыли главную елку страны: как она выглядит (фото)

Сегодня, 5 декабря 2025 года, в Киеве состоялось официальное открытие главной елки страны на Софийской площади.
В этом году главная елка Украины традиционно установлена в центре Киева - на Софийской площади.
Ее торжественное открытие уже традиционно приурочили к популярному среди украинцев празднику - Дню святого Николая, который ПЦУ отмечает завтра, 6 декабря.
Еще раньше в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассказали, что все расходы, связанные с обустройством и содержанием рождественско-новогодней локации, покрывают частные меценаты.
Следовательно, бюджетных средств город (как и в предыдущие годы) на это не тратит.
Инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "Глобал-Декор", которое взяло на себя ответственность:
Сегодня глава города Виталий Кличко сообщил, что "новогоднее дерево делает площадь символическим местом силы, света и тихого зимнего праздника".
"В который раз, даже в условиях войны, по традиции установили и украсили ее в сердце столицы. Потому что у наших детей должен быть праздник, должны быть моменты радости. Нужны положительные эмоции и взрослым", - подчеркнул Кличко.
Стоит отметить также, что в 2025 году главная елка страны посвящена фрескам Софии Киевской.
Искусственное 16-метровое дерево - украшено 4,5 тысячами игрушек и подсвечено "теплой" гирляндой.
"Основные цвета такие же, как на древних стенах собора - не яркие, а натуральные... Пастельные, зеленоватые, бирюзовые и матовые золотистые оттенки", - рассказал ранее в комментарии РБК-Украина директор компании-организатора "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий.
Он объяснил, что "фрески всегда остаются, как и энергия мастеров, которые их создавали тысячелетия назад, независимо от того, каким бы слоем штукатурки не закрыли эти росписи".
"В этом году мы обращаемся к нашим истокам: есть фрески Софии, есть Украина - и нас не сломить", - подчеркнул глава компании и добавил, что елка - "без пафоса, но очень душевная".
Кличко же в своей публикации в Telegram (по случаю открытия елки) поблагодарил также наших защитников и защитниц.
"За то, что имеем возможность чувствовать атмосферу праздника и надеяться на чудеса. Уважаем отвагу и подвиг каждого военного! И делаем все для помощи и поддержки воинов. Поздравляю всех с наступающим Днем Святого Николая! Сил, оптимизма, и веры в чудеса! Они случаются", - добавил глава города.
