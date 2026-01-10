На Днепропетровщине громко - регион атакуют вражеские беспилотники

В Днепропетровской области гремят взрывы на фоне дроновой атаки РФ. Воздушные Силы сообщают также о движении вражеских беспилотников на областной центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новоназначенного главу Днепропетровской ОГА Александра Ганжу в Telegram.

"Днепропетровщина под атакой беспилотников. Громко. Берегите себя. До отбоя тревоги оставайтесь в безопасном месте", - написал Ганжа.

Воздушные Силы оповещали незадолго до этого об угрозе дронов в направлении Каменского, что на Днепропетровщине. Также военные ВС позже стали публиковать предупреждения о движении ударных беспилотников на Днепр. Последнее сообщение - "БпЛА на юге от Днепра, курс на юг".

Отметим, что местные паблики публикуют кадры атаки в Днепре и сообщают, что в ряде районов города наблюдают перебои с электроснабжением.

Карта воздушных тревог в Украине выглядит так по состоянию на 1:46: