РФ впервые применила реактивные дроны с боезарядом против ЛЭП и мостов, - "Флэш"

Российские войска впервые использовали на реактивных беспилотниках новые боезаряды для уничтожения высоковольтных опор и металлических мостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Оккупанты установили на реактивный БПЛА боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН).

Он весит 40 кг и имеет четыре отдельных модуля поражения. Это оружие было разработано специально для разрушения железных конструкций мостов и опор линий электропередач.

Сергей "Флэш" предполагает, что противник планирует использовать такие беспилотники для атак на важные высоковольтные ЛЭП.