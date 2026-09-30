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ПВО сбила сегодня более 80% реактивных дронов, еще с десяток - сейчас в воздухе

19:35 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
ПВО сбила сегодня более 80% реактивных дронов, еще с десяток - сейчас в воздухе Фото: Мобильная огневая группа ППО (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Оккупанты атаковали Украину 174 реактивными дронами днем 30 сентября. ПВО уничтожила подавляющее большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Facebook.

ПВО сбила 146 реактивных дронов

В течение дня 30 сентября (с 6.30 до 18.30) россияне атаковали Украину 285 ударными БпЛА: "Герберами" и дронами других типов.

174 из них были реактивными, отметили в Воздушных силах.

По предварительным данным, ПВО в течение указанного периода сбила/подавила 254 БпЛА (146 из них - реактивные).

Кроме того, на восточном направлении враг нанес удар баллистической ракетой и несколькими "Бандеролями"/"Данями-Т". Информация уточняется.

"По состоянию на 18.30 в воздушном пространстве около 10 ударных беспилотников. Не игнорируйте тревогу!" - предупредили в ПС.

Ранее РБК-Украина писало, что минувшей ночью российские захватчики атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также БпЛА. Силы ПВО смогли уничтожить 160 вражеских целей.

Кроме того, днем 29 сентября РФ запустила по Украине 112 ударных дронов, в том числе и реактивных. Большую часть из них удалось уничтожить.

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