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Главная » Бизнес » Энергетика

На Киевщине ввели графики отключений света, но не для всех

19:00 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
На Киевщине ввели графики отключений света, но не для всех Фото: отключение света (Getty Images)
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В Киевской области в среду, 30 сентября, были введены графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"По команде Укрэнерго применены графики отключений на 30 сентября", - отметили в компании.

Согласно графикам, без электричества будут потребители очереди 3.2 - с 18:00 до 20:30, а также очереди 5.2 - с 20:30 до 24:00.

В ДТЭК отметили, что обо всех возможных изменениях будут информировать на своей странице в Telegram.

На Киевщине ввели графики отключений света, но не для всех
Фото: в Киевской области ввели графики отключений света (ДТЭК)
На Киевщине ввели графики отключений света, но не для всех
Фото: в Киевской области ввели графики отключений света (ДТЭК)

Напомним, Минэнерго сегодня сообщило, что в результате вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, советник по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что Россия впервые применила на реактивных дронах новые специальные боезаряды, предназначенные для поражения высоковольтных опор и металлических мостов.

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