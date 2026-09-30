Не только Киев. В трех областях Украины аварийные отключения света из-за атаки РФ

В результате российских обстрелов в среду, 30 сентября, в Киеве и трех областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго , " Житомирводоканал " и " Житомироблэнерго ".

"В результате многочисленных атак врага на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии", - отметило министерство.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются - энергетики работают для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за актуальной информацией по отключениям на официальных ресурсах своего оператора системы распределения", - подчеркнули в Минэнерго.

Остановка работы водоканала

В "Житомироблэнерго" сообщили, что в Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии (ГАО). Местных жителей призвали выключить из сети чувствительное к скачкам напряжения оборудование.

Кроме того, в результате перебоев электроснабжения временно приостановлена работа объектов водоканала.

"Специалисты предприятия постепенно подключают генераторы на водопроводных и канализационных насосных станциях, чтобы обеспечить работу насосного оборудования и возобновить стабильное функционирование систем водоснабжения и водоотвода", - говорится в заявлении "Житомирводоканала".

И. о. Борщаговского сельского головы Александр Медведь сообщил, что в Борщаговской громаде зафиксированы перебои с электроснабжением.

"В некоторых районах нашей громады пока частично отсутствует электроснабжение. По предварительной информации, перебои связаны с последствиями вражеской атаки и повреждениями электросетей за пределами Борщаговской громады", - отметил он.