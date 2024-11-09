В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов

В Киеве вечером, 9 ноября, была объявлена воздушная тревога. Ее причиной является угроза применения вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в столице раздался в 22:10. Перед этим военные предупреждали, что есть угроза применения вражеских дронов.

Напомним, что в ночь на 9 октября в Киеве также была объявлена тревога. В тот раз она была связана с угрозой применения дронов-камикадзе россиян.

Ранее сегодня также в Киеве объявляли тревогу. Однако из-за угрозы баллистики.

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